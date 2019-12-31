افتتاح مركز متنقل لخدمة المواطن في حي الشعار بحلب

حلب-سانا

افتتحت محافظة حلب اليوم مركزا متنقلا لخدمة المواطن في حي الشعار لتقديم خدمات منح القيود المدنية والبيانات والأوراق الثبوتية للمواطنين.

وبين أحمد ياسين رئيس لجنة الاشراف على مراكز خدمة المواطن في تصريح لمراسلة سانا أن المركز المتنقل هو الأول من نوعه في المحافظة ويقدم خدمات متعددة للمواطنين مرتبطة ببيانات السجل العدلي والسجل المدني مضيفا إن محافظة حلب أحدثت المركز المتنقل بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتنمية الإدارية لتخديم مناطق المحافظة وريفها حسب الحاجة.

بدوره اشار المهندس محمد الافندي رئيس المركز إلى أهميته في توفير الوقت والجهد على المواطنين ومنحهم الخدمات المطلوبة في مناطقهم حسب الحاجة.

من جانبه قال محمد زهران مدير التنمية الإدارية في محافظة حلب إن إحداث المركز يستهدف الوصول إلى أماكن سكن المواطنين بشكل راق وحضاري إضافة إلى تخديم الجهات العامة أثناء إحداث مسابقات التعيين.

وبين عدد من المواطنين اهمية هذه الخطوة التي تعكس الواجهة الحضارية للمحافظة وتختصر الجهد والوقت وتخفف الازدحام داخل المديريات الخدمية.

زينب شحود