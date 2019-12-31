إدارة المرور في عام 2019.. مراكز جديدة لتجديد إجازات السوق وتبسيط إجراءات معاملات المواطنين

دمشق-سانا

أنجزت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية خلال عام 2019 عددا من الإجراءات والخدمات التي أسهمت في تطوير العمل وتسهيل وتبسيط معاملات المواطنين في الحصول على إجازات السوق وتجديدها من أي فرع بغض النظر عن مكان الإصدار والإقامة والولادة والحصول على براءة ذمة السيارات والمصالحة على المخالفات المرورية ومعالجة موضوع إذاعات البحث عن السيارات وكف البحث عنها الكترونيا بغض النظر عن محافظة تسجيل المركبة ومكان حصول المخالفة.

وأنهت الإدارة خلال عام 2019 تحديث وتطوير قاعدة البيانات المركزية في إدارة المرور شملت بيانات المركبات ومالكيها وإجازات السوق والمخالفات المرورية وإذاعات البحث عن السيارات وتم الربط المعلوماتي مع كافة فروع المرور ومديريات النقل بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين وزارتي الداخلية والنقل ويجري العمل حاليا للربط مع الاتحاد السوري لشركات التامين وفق مدير إدارة المرور اللواء مأمون العموري في تصريح لـ سانا مشيرا إلى أنه تم اعتماد نموذج إجازات سوق حديثة ذات مميزات أمنية.

وافتتحت الإدارة العامة للمرور خلال عام 2019 مراكز تجديد إجازات سوق في بعض المناطق منها التل والنبك والسلمية وتحضر لافتتاح مراكز في بانياس وجبلة وتلكلخ وجرمانا والزبداني قريبا كما وضعت مركز النافذة الواحدة في فرع مرور طرطوس بالخدمة بشهر أيلول الماضي وتحضر لافتتاح مركز للنافذة الواحدة في فرع مرور دمشق مطلع العام القادم ويتم العمل على إنشاء مراكز مماثلة بباقي فروع المرور بالمحافظات لتبسيط الإجراءات على المواطنين لجهة إنجاز جميع معاملاتهم بنفس المركز.

وأشار العموري إلى أنه في إطار عمل الإدارة العامة للمرور لنشر التوعية والثقافة المرورية قامت بنشر ذلك عبر كافة وسائل الإعلام فضلا عن ندوات ولقاءات مع طلاب المدارس وإقامة دورات مرورية تخصصية لضباط وعناصر المرور لرفع ثقافتهم المهنية ومواصلة العمل للتأكد من جاهزية الوحدات المرورية خاصة مراكز شرطة الطرق العامة واستعدادها للتعامل مع المنخفضات الجوية والعواصف الثلجية خلال فصل الشتاء.

وبحسب احصائيات إدارة المرور العامة لعام 2019 وصل عدد حوادث السير إلى 6616 حادثا وبلغ عدد مخالفات المرور 873847 مخالفة وعدد إجازات السوق 20519 إجازة وتم إذاعة البحث عن 815 سيارة.

عمران عيسى