مؤسسة الإسكان تمنح مهلة جديدة للمخصصين بمساكن الشبابي والعمالي والادخار

دمشق-سانا

منحت المؤسسة العامة للإسكان مهلة جديدة للمخصصين بمشاريع السكن (الشبابي- العمالي-الادخار) في جميع المحافظات حتى نهاية شهر حزيران القادم لاستكمال إجراءات إبرام عقود مساكنهم.

وأوضحت المؤسسة في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن مجلس إدارة المؤسسة قرر إعطاء مهلة جديدة للمخصصين بمشاريع السكن (الشبابي والعمالي والادخار) في جميع المحافظات الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات إبرام عقود مساكنهم التي خصصوا بها وذلك لغاية 30-6-2020.

وكانت المؤسسة العامة للإسكان أعلنت في الشهر الماضي عن تخصيص 3434 مسكناً في مشاريع السكن الشبابي والادخار السكني والبرنامج الحكومي للإسكان في ست محافظات.