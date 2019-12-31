تربية الحسكة تركب 26 غرفة صفية مسبقة الصنع لحل مشكلة الازدحام في الشعب الصفية

الحسكة-سانا

أنهت مديرية تربية الحسكة عمليات تركيب عدد من الغرف الصفية مسبقة الصنع في موقعين ضمن مركز مدينة الحسكة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” لحل مشكلة الازدحام في الشعب الصفية.

وبينت مديرة تربية الحسكة إلهام صورخان في تصريح لمراسل سانا أن عدد الغرف الصفية التي تم تركيبها 26 غرفة منها 13 في منطقة بين الجسرين و13 جانب ملعب تشرين الرياضي وسط المدينة وتستوعب الغرفة الواحدة نحو 60 تلميذاً وسيتم تخصيصها لتلاميذ المرحلة الأولى في التعليم الأساسي.

وأشارت صورخان إلى أن الغرف الصفية سيتم وضعها في الخدمة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني ما يسهم في تخفيف الازدحام وتخفيض أعداد الطلاب في الشعبة الصفية الواحدة ما ينعكس إيجاباً على سير العملية التعليمية.

وركبت المديرية نهاية شهر أيار من العام الجاري 50 غرفة صفية مسبقة الصنع منها 29 غرفة في مدارس مدينة الحسكة و21 غرفة في مدارس مدينة القامشلي.