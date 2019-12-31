تواصل إدانات العدوان على الحشد الشعبي والتدخل التركي في ليبيا

عمان-سانا

أدان مكتب الإعلام المركزي لحزب البعث العربي التقدمي في الأردن العدوان الأميركي على مقار الحشد الشعبي في العراق والتدخل التركي في ليبيا مؤكداً أنهما خرق فاضح لسيادة البلدين وللقوانين والشرعة الدولية وتهديد للاستقرار والأمن الإقليمي.

وشدد الحزب في بيان على أن العدوان الامريكي على مقار الحشد الشعبي في العراق يأتي دعماً لبقايا عصابات تنظيم “داعش” الإرهابي معتبراً أن هذا العدوان والتدخل التركي في ليبيا محاولة عبثية لتعويض خسائر التحالف الأمريكي التركي الصهيوني الغربي المعادي لمحور المقاومة.

من جهته أكد سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني “وحدة” في تصريح لمراسل سانا في عمان أنه لا يمكن عزل التدخل التركي في ليبيا عن الدور الذي لعبه حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان منذ استلامه السلطة وحتى الآن.

وقال ذياب إن الدور التخريبي الذي قام به النظام التركي في سورية لا يزال قائماً سواء لجهة استقدام العناصر الإرهابية وتدريبها وتسليحها أو لجهة احتلال أجزاء من الأراضي السورية وإصراره على الاستمرار في العدوان وتأتي أطماعه في ليبيا لتؤكد مجدداً عدوانيته وزيف ادعاءاته بأنه يعمل لتحقيق الأمن فيها.

كما أدان ذياب العدوان الأمريكي على مقار الحشد الشعبي في العراق داعياً إلى إنهاء الوجود الأمريكي في هذا البلد.

بدوره أكد نبهان عثمان رئيس الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين في تصريح مماثل أن القوى الإمبريالية العالمية وأدواتها من دول رجعية في المنطقة تعمل بكل الأساليب العدوانية والتدخل العسكري والسياسي على تفتيت نسيج المجتمعات العربية وتدمير مرتكزات دولها الوطنية من أجل إعاقة مسيرتها نحو التكامل الاقتصادي والسياسي.

وأوضح عثمان أن تدخلات هذه القوى العدوانية في شؤون الشعوب العربية لم تقتصر على سورية بل شملت العراق واليمن وليبيا ودولاً أخرى داعياً القوى الوطنية والقومية العربية إلى التكاتف والصمود لإفشال هذه المخططات العدوانية.

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