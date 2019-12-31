استمرار هطل الأمطار فوق مناطق متفرقة وتحذير من حدوث الصقيع وتشكل الضباب

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوى سطحي يترافق بتيارات غربية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع استمرار هطول أمطار متفرقة على المناطق الغربية والوسطى تكون غزيرة أحيانا في المناطق الساحلية.

ويكون الجو باردا ليلا ويحذر من حدوث الجليد على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..