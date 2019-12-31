شنار يدعو إلى محاكمة أردوغان بتهمة الخيانة الوطنية

أنقرة-سانا

دعا نائب رئيس الوزراء التركي وزير المالية السابق عبد اللطيف شنار إلى محاكمة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بتهمة الخيانة الوطنية.

وأشار شنار في حديث لقناة (بيزيم تي في) التركية إلى أن الولايات المتحدة تستخدم نظام أردوغان أداة في تنفيذ مخططاتها وقال إن مخطط أردوغان لإنشاء قناة بين البحر الأسود وبحر مرمرة هو “مشروع أمريكي بامتياز وتسعى واشنطن من خلاله لادخال سفنها الحربية الكبيرة إلى البحر الأسود وهو ما تمنعه اتفاقية مونترو لعام 1936” مضيفا “يبدو واضحا أن هناك اتفاقا أو صفقة سرية بين أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الموضوع مقابل أن تغلق واشنطن ملف التحقيق حول مصادر ثروة أردوغان الشخصية وثروة عائلته”.

وبين شنار أن هذا “المشروع في حال اتمامه سيخلق لاسطنبول أولا ومن ثم لتركيا مشكلات بيئية وجيولوجية وبالتالي سياسية وأمنية كبيرة” وقال: “في هذه الحالة يجب أن يحاكم أردوغان على فعلته هذه بتهمة الخيانة الوطنية لأن ما يقوم وسيقوم به في هذا الموضوع خطير جدا”.

وكان سكان من اسطنبول وقعوا مؤخرا على عرائض احتجاج لإبداء اعتراضهم على مشروع أردوغان إنشاء قناة تربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة مؤكدين أنه يلحق دمارا بيئيا بالمدينة.