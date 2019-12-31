عبد اللهيان: واشنطن تواصل دعم إرهابيي “داعش”

طهران-سانا

أكد المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الإدارة الأمريكية تواصل دعمها “المكشوف والعلني” لتنظيم “داعش” الإرهابي منددا بالعدوان الأمريكي على مقار الحشد الشعبي في محافظة الأنبار العراقية.

وقال عبد اللهيان في تغريدة له على موقع تويتر اليوم: “أمريكا تلقت وثائق دقيقة تثبت علاقة جنرالاتها بمتزعمي (داعش) في الموصل دون أن يكون لديها إجابة مقنعة” مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تقوم بانتهاك وحدة التراب والسيادة العراقية من خلال قصف قوات تحارب الإرهاب.. والنتيجة هي دعم الإدارة الأمريكية المكشوف لداعش في إشارة إلى العدوان على مقار الحشد الشعبي العراقي.

وكان الحشد الشعبي في العراق أعلن أمس الأول أن مواقع تابعة له تعرضت لقصف من قبل طائرات أمريكية مسيرة غرب محافظة الأنبار أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف عناصر اللواءين 45 و46.