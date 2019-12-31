زاخاروفا: سياسة الهيمنة الأمريكية تعيد واشنطن إلى زمن الغرب المتوحش

موسكو-سانا

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتباع الولايات المتحدة سياسة الهيمنة مشيرة إلى أن هذه السياسة تعيد واشنطن إلى “زمن الغرب المتوحش”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها تعليقا على صورة نشرتها الإدارة الأمريكية بعد زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى واشنطن يظهر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جالسا أمام الطاولة في المكتب البيضاوي ولافروف يقف بجانبه: “وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض يفتقران لما يسمى اللياقة البروتوكولية.. وأعتقد أن الكثير من الأشياء عادت إلى أيام الغرب المتوحش التي قرأنا عنها كثيرا في الكتب المدرسية”.

وتابعت زاخاروفا: “في زمان رعاة البقر… كان مريحا وفعالا أن تلقي قدميك على الطاولة” مضيفة “هكذا نعيش اليوم مع الولايات المتحدة اللامبالية بالسياسة العالمية”.

وقالت زاخاروفا إن “الوضع مماثل في الاقتصاد العالمي أيضا فقد كانت الولايات المتحدة سابقا تتحدث عن الأولوية وسيادة المنافسة أما الآن فيتبعون سياسة الحمائية والعقوبات والتدخل السياسي في الحياة الاقتصادية”.

وكان وزير الخارجية الروسي أجرى زيارة إلى واشنطن في الـ 10 من كانون الأول الجاري التقى خلالها نظيره الأمريكي مايك بومبيو وترامب.