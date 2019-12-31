المسماري: النظام التركي نقل مئات الإرهابيين من سورية إلى ليبيا

طرابلس-سانا

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن النظام التركي نقل مئات الإرهابيين الأشد خطورة من تنظيمي “داعش” و”القاعدة” من سورية إلى ليبيا.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن المسماري قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان “تجاوز كل معايير المجتمع الدولي ومجلس الأمن وساهم في نقل إرهابيين متطرفين من دولة لأخرى” مبينا أن ما ما يفعله لا يهدد ليبيا فقط بل المنطقة العربية بأكملها.

وأضاف المسماري أن أردوغان نقل إرهابيين يحملون جنسيات مختلفة إلى ليبيا في مسعى منه لتصدير مشكلاته الداخلية للخارج من جهة والسيطرة على خيرات ليبيا من جهة ثانية.

وأكدت العديد من التقارير الإعلامية أن أردوغان بدأ بإرسال مرتزقته وإرهابييه من سورية إلى ليبيا لتأجيج الوضع الأمني فيها ونهب خيراتها.