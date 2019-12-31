إصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال على بلدة سلوان

القدس المحتلة- سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وأفاد عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان خالد أبو تايه لوكالة معا الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي بطن الهوى في سلوان واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص الحي ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح نقلوا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وآخرون بحالات اختناق اليوم جراء اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين قبر يوسف شرق نابلس بالضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال.