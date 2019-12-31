الاحتلال التركي ومرتزقته يواصلون اعتداءاتهم وممارساتهم الإجرامية بحق المدنيين في ريف الحسكة

الحسكة-سانا

واصلت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها وممارساتها الإجرامية بحق الأهالي في ريف الحسكة وفرضت حصارا على رأس العين وأحرقت المنازل في عدة مناطق بريف المدينة بالتوازي مع إدخالها المزيد من عائلات إرهابييها وإسكانهم في منازل السكان الأصليين.

وذكر مراسل سانا نقلا عن مصادر محلية بأن مرتزقة الاحتلال التركي قامت بحرق عدد من منازل المواطنين في قرية العريشة كما قامت بفرض أتاوات على السيارات العابرة بين عدد من القرى ولا سيما تلك العابرة من قرية دادا عبدال بريف رأس العين.

وأوضح المراسل ان قوات الاحتلال التركي تستمر بفرض حصار على مدينة رأس العين وتمنع دخول وخروج السيارات وتفرض حظر تجول بعد الساعة الخامسة مساء بالتوازي مع نقل المزيد من غرف مسبقة الصنع إلى قرية مختلة بريف رأس العين بهدف إنشاء معسكر أو مساكن لعائلات مرتزقته.

وأوضح المراسل أن الاحتلال التركي نقل اليوم 150 من مرتزقته مع عائلاتهم من تركيا إلى مدينة رأس العين لإسكانهم في الأحياء الشمالية بمنازل سكانها الأصليين كما أسكن عددا من عائلات مرتزقته في قرية الأهراس بريف المدينة.

وأضاف المراسل أن مجموعات مرتزقة الاحتلال التركي تعمل على تهريب الأشخاص من سورية إلى تركيا مقابل مبالغ مالية وتفرض ضرائب على المزارعين والآليات الزراعية في قرية الأهراس بريف رأس العين.

من جهة ثانية أشار المراسل إلى دخول قرابة 100 شاحنة للإحتلال الأمريكي من العراق إلى محافظة الحسكة محملة بسيارات وآليات هندسية ومعدات ومواد لوجيستية لتعزيز تواجدها اللاشرعي على الأراضي السورية مجددة بذلك خرقها المواثيق والقوانين الدولية.