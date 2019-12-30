الخارجية العراقية تدين العدوان الأمريكي على مقار للحشد الشعبي

بغداد-سانا

أدانت وزارة الخارجية العراقية العدوان الأمريكي على مقار للحشد الشعبي في محافظة الأنبار وقررت استدعاء السفير الأمريكي ببغداد.

وقالت الوزارة في بيان تسلمت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه إنها “تدين وبشدة ما أقدمت عليه القوات الأمريكية من قصف مقار ألوية تنتمي للحشد الشعبي وتراه انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وعملا ترفضه جميع الأعراف والقوانين التي تحكم العلاقات بين الدول” مشيرة إلى أنه سيتم استدعاء السفير الأمريكي في بغداد وإبلاغه ما تقدم.

وشدد البيان على أن العراق بلد مستقل وأن أمنه الداخلي يحظى بالأولوية والاهتمام البالغ ولن يسمح بأن يكون ساحة صراع أو ممرا لتنفيذ اعتداءات أو مقرا لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار.

وجددت الوزارة في بيانها التأكيد على أن الحشد الشعبي قوة وطنية عراقية وجزء من منظومة القوات المسلحة العراقية وكان لها الأثر الفاعل في الدفاع عن العراق ووحدته ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

من جهته أدان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي العدوان الأمريكي مؤكدا أنه “اعتداء خطير وآثم وستكون له تبعات خطيرة”.

ونقلت السومرية نيوز عن عبد المهدي قوله خلال جلسة مجلس الوزراء العراقي اليوم إن”وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر أبلغه بنية واشنطن القيام بهجمات في العراق قبيل ساعات من هجوم القائم” مشيرا إلى أنه حذره من الإقدام على هذا العدوان ومؤكدا له “إن الأمر سيكون خطيرا وتصعيديا”.

وأعلن الحشد الشعبى فى العراق أمس أن مواقع تابعة له تعرضت لقصف من قبل طائرات أمريكية مسيرة غرب محافظة الأنبار أسفر عن وقوع شهداء وجرحى فى صفوف عناصر اللواءين 45و46.