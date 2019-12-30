العبادي ومنصور: العدوان الأمريكي على الحشد الشعبي مخالف للشرعية

عمان-سانا

أدان وائل العبادي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي التقدمي في الأردن رئيس مكتب الشباب العدوان الأمريكي الغاشم على مواقع قوات الحشد الشعبي في العراق مؤكدا أنه مخالف للشرعة الدولية ودليل جديد على أن أمريكا هي الدولة الأكثر دعما للإرهاب في العالم.

ودعا العبادي في تصريح لمراسل سانا في الأردن الولايات المتحدة الأمريكية لاحترام سيادة الدولة العراقية والتوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية.

من جهة أخرى أشار العبادي إلى أن قيام النظام التركي بإرسال قوات الى ليبيا يعد “انتهاكا صارخا للقانون الدولي” لافتا إلى أن هذا العدوان دليل آخر على أوهام رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان المريضة باستعادة العثمنة واستعمار المنطقة العربية.

وفي تصريح مماثل اكد الأكاديمي الأسير المحرر رئيس جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية في الأردن الدكتور عزمي منصور أن العدوان الامريكي على الحشد الشعبي العراقي هو عدوان على محور المقاومة ويأتي خدمة للعدو الصهيوني .

ودعا منصور إلى ضرورة إنهاء الاتفاقات الأمنية بين العراق وأمريكا والخروج مما يسمى التحالف الدولي.

كما أدان منصور تدخل النظام التركي في ليبيا مشيرا إلى أنه “عدوان موصوف” ومحاولة لبعث العثمانية المنقرضة وفق تصورات أردوغان.

واعلن الحشد الشعبي في العراق أمس أن مواقع تابعة له تعرضت لقصف من قبل طائرات أمريكية مسيرة غرب محافظة الأنبار أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف عناصر اللواءين /45/ و/46/.