الوثبة والجلاء يفوزان على الوحدة والاتحاد في المباراة الثانية لنصف نهائي كأس الجمهورية لكرة السلة

حمص-حلب-سانا

فاز فريق الوثبة اليوم على ضيفه الوحدة بنتيجة 71-67 نقطة في المباراة الثانية من الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الجمهورية لكرة السلة.

وكان الوحدة فاز على الوثبة ذهاباً في صالة الفيحاء بدمشق بنتيجة 61-54 نقطة.

وفي الدور نفسه فاز الجلاء على جاره الاتحاد في حلب بنتيجة 82-80 نقطة علماً أن الاتحاد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 112-109 نقاط.

ونظام التأهل للمباراة النهائية ينص على الفوز في الدور نصف النهائي بمباراتين من أصل ثلاث وبذلك تحتاج الفرق المشاركة إلى مباراتين فاصلتين والفائز بهما يتأهل للمباراة النهائية.