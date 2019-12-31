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الوثبة والجلاء يفوزان على الوحدة والاتحاد في المباراة الثانية لنصف نهائي كأس الجمهورية لكرة السلة

2019-12-30

حمص-حلب-سانا

فاز فريق الوثبة اليوم على ضيفه الوحدة بنتيجة 71-67 نقطة في المباراة الثانية من الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الجمهورية لكرة السلة.

وكان الوحدة فاز على الوثبة ذهاباً في صالة الفيحاء بدمشق بنتيجة 61-54 نقطة.

وفي الدور نفسه فاز الجلاء على جاره الاتحاد في حلب بنتيجة 82-80 نقطة علماً أن الاتحاد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 112-109 نقاط.

ونظام التأهل للمباراة النهائية ينص على الفوز في الدور نصف النهائي بمباراتين من أصل ثلاث وبذلك تحتاج الفرق المشاركة إلى مباراتين فاصلتين والفائز بهما يتأهل للمباراة النهائية.

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