مصريان: ضرورة اتخاذ موقف دولي وعربي فعال حول تصريحات أردوغان بإرسال مرتزقته وإرهابييه إلى ليبيا

القاهرة-سانا

أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي ضرورة اتخاذ موقف دولي وعربي فعال حول تصريحات رئيس النظام التركي بإرسال مرتزقته وإرهابييه إلى ليبيا.

ودعا هريدي في تصريح لمراسل سانا في القاهرة إلى ضرورة محاسبة النظام التركي لاستخدامه الإرهابيين وتدريبهم وتوفير الغطاء والدعم العسكري واللوجيستي لهم لأداء مهام تحقق أغراضه مشيراً إلى أنه “ينبغي على دول العالم وخاصة العربية منها أن تتخذ موقفاً حازما تجاه ممارسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الذي لا يحترم القانون والأديان ويسعى للتمدد والهيمنة على العالم العربي ونهب ثرواته”.

وفي تصريح مماثل استنكرت البرلمانية المصرية عضو مجلس النواب ايفيلين متى زخاري سياسات وتصريحات أردوغان بنقل العناصر الإرهابية إلى الأراضي الليبية وقالت إن “أردوغان يسيء كل يوم إلى تركيا بسياساته العدائية ويفرق بين أبناء شعبه ويزيد من كراهية العالم له وهو لا يدرك أن الإرهاب الذي يتبناه اليوم سوف ينقلب عليه”.

وأشارت زخاري إلى أن دول العالم سوف تنقلب على أردوغان بسبب سياساته ولن يستطيع مهما فعل أن يحقق أطماعه في السيطرة على المنطقة.