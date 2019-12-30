وزارة الكهرباء تزود مدينة جرمانا بمركزي تحويل كهرباء

ريف دمشق-سانا

زودت وزارة الكهرباء مدينة جرمانا بريف دمشق بمركزي تحويل استطاعة كل منهما 1000 كيلو فولط على أن تجهزهما خلال الأيام القادمة بكابلات أرضية ولوحات التوزيع الأرضية والعلب الجدارية لوضعهما بالخدمة في منطقة الحمصي.

مدير قسم كهرباء جرمانا المهندس غياث عيده أوضح أن المركز الأول سيخفف عن مراكز تحويل جرمانا 15 و10 و82 والثاني يخفف عن مركز تحويل جرمانا 74 مبيناً أنهما سيسهمان أيضا بمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء نتيجة زيادة الحمولة على الشبكة في منطقة الحمصي.

وتجاوز عدد المشتركين بقسم كهرباء جرمانا خلال عام 2019 إلـ 124 ألفاً وعدد العدادات المركبة 2116 أحادياً و92 ثلاثياً.