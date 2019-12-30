الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة تدين العدوان الأمريكي على الحشد الشعبي

دمشق-سانا

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة العدوان الأمريكي على فصائل الحشد الشعبي العراقية مؤكدة وقوفها الى جانب الحشد الشعبي في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي ومرتزقتهما.

وجاء في بيان للجبهة تلقت سانا نسخة منه اليوم “إن هذا العدوان سيكون نقطة تحول في عملية تحرير العراق وسورية من بقايا الاحتلال الأمريكي” مشددة على أن بعض القوى التي تراهن على حماية أمريكا لها لن يكون مصيرها أحسن من حال كل الخونة والمارقين.

وأشارت الجبهة إلى أن العدوان الأمريكي على الحشد الشعبي سيزيد الالتفاف الشعبي حول قوى المقاومة العراقية ويعزز من قوتها ودورها.

وكان الحشد الشعبي في العراق أعلن أمس أن مواقع تابعة له تعرضت لقصف من قبل طائرات أمريكية مسيرة غرب محافظة الأنبار أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف عناصر اللواءين 45-و-46-.