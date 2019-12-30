صار الحب إنساناً… أمسية ميلادية في دير التجلي بصيدنايا

ريف دمشق- سانا

ضمن أجواء الاحتفالات بعيد الميلاد ورأس السنة أحيت جوقة القيثارة بقيادة المايسترو الياس زيات والمرنمة ربى المعري اليوم أمسية ميلادية بدير التجلي في صيدنايا حملت عنوان “صار الحب إنساناً”.

وتضمنت الأمسية أغاني وترانيم ميلادية باللغات العربية واليونانية والفرنسية أداها 84 مرنما من عمر الـ 5 إلى 18 سنة.

مدير الجوقة الهام المعري بينت أن الأمسية رسالة محبة وسلام لقلوب الحاضرين وللعالم أجمع وهي تنظم كل عام فيما أشارت الراهبة فيلوكسينا بحو مسؤولة تعليم اللغة السريانية في الجوقة إلى حرص قيثارة على تقديم كل جديد في ترانيمها ونشر الفرحة والبهجة بين الناس.

بدوره رأى الأب جورج نجمة كاهن دير سيدة صيدنايا البطريركي أن إقامة مثل هذه الأمسيات بشكل يومي ونشر الزينة في جميع المدن يدل على التعافي الذي تشهده سورية وبداية نهاية الأزمة التي عانت منها وقال: نثمن تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري التي بفضلها نحيي هذه الأمسيات.

المايسترو الياس زيات قائد جوقة القيثارة ذكر أن الجوقة قدمت عددا من المعزوفات ومقطوعات مختلفة تحمل معاني إنسانية وقيم عيد الميلاد.

عدد من الأهالي عبروا عن فرحهم بالأمسية متمنين أن يعم السلام كامل ربوع الوطن حيث بينت كل من مها البدين وجاكلين فرحان وريتا هلالة أن الأجواء مميزة وأصوات الأطفال جعلت الناس يشعرون بفرح العيد وأن الاحتفالات هذا العام أجمل حيث عادت بهجة الأعياد والزينة بفضل تضحيات أبطال الجيش العربي السوري.

عبير الأحمر تحدثت عن الانطباع المميز الذي تركته الأمسية في نفسها لما تحمله من معاني إنسانية متمنية أن يكون العام الجديد عاماً مباركاً للشعب السوري.