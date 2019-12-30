فعاليات تجارية في طرطوس تنضم لمبادرة وزارة الأوقاف (الدين أخلاق.. زكاتك خفض أسعارك)

طرطوس-سانا

أعلن أصحاب عدد من الفعاليات التجارية في محافظة طرطوس عن انضمامهم لمبادرة وزارة الأوقاف “الدين أخلاق… زكاتك خفض أسعارك” من خلال التخفيضات على مختلف الأسعار ضمن محالهم التجارية للتخفيف من آثار الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

وخلال جولة لمراسلة سانا على عدد من المحال التي انضمت للمبادرة في مدينة طرطوس أكد أصحاب فرن الرضوان في شارع البرانية أنه تم تخفيض الأسعار عشرة بالمئة على مختلف منتجاته من الحلويات وخبز السمون والكعك إضافة إلى حسومات حسب الكميات التي يشتريها الزبون في حين بين أحد أصحاب محال المواد الغذائية في الشارع ذاته أنه قام بتخفيض الأسعار عشرة بالمئة على مختلف السلع والمواد الغذائية ومنها الزيتون والمخللات بأنواعها إضافة إلى المعلبات والأجبان موضحاً أن المواد التي ارتفع سعرها من قبل تجار الجملة سيستغني عن الربح فيها ويبيعها بسعر التكلفة مشيراً إلى أنه مستمر في البيع بهذه الأسعار لمدة شهر كامل.

بدوره صاحب أحد محال الخضار في شارع البرانية أيضاً أكد أنه انضم للمبادرة حيث يبيع مختلف أنواع الخضار والفواكه في محله بأسعار مخفضة مع حلول موسم أعياد رأس السنة وذلك لتلبية احتياجات المواطنين الذين تتزايد طلباتهم على مختلف أنواع وصنوف الخضار والفواكه في مثل هذه الأيام مؤكداً توافر كل المنتجات وبكميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين وأذواقهم.

وفي شارع المينا بمدينة طرطوس أعلنت مجموعة زاد الخير للمطابخ والمعجنات والحلويات عن تخفيضات عشرة بالمئة من قيمة الفاتورة وذلك منذ بداية المبادرة حسب إحدى الموظفات في قسم الحلويات.

محمد بلال صاحب أحد محال المعجنات والضيافة خفض أسعاره بنسبة 10 بالمئة مؤكداً أن هذا أدى إلى إقبال كبير بسبب تخفيض قيمة الفاتورة على المستهلك.

وأكد عبد الفتاح خليفة من أبناء مدينة طرطوس أنه وجد خلال جولة له في أسواق المدينة تخفيضات على عدد من المنتجات مثل الخضار والفواكه بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة إضافة إلى أنواع محددة في بعض الصيدليات منها أدوية السكر والضغط حيث قدمت إحدى الصيدليات الدواء لمدة ثلاثة أيام بالمجان للمواطنين.

غرام محمد