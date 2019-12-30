صرخة عاشق.. مجموعة شعرية تغلب عليها العاطفة والحس العفوي

دمشق-سانا

تتخذ المجموعة الشعرية “صرخة عاشق” التي صدرت مؤخراً للشاعر حيان محمد الحسن الموسيقا الشعرية مضماراً تطلق فيه قصائد لتحمل مواضيع تنوعت بين الاجتماعي والإنساني والنفسي مقتصرة على أسلوب الشطرين.

وفي نصوصه يعبر الحسن عن آلام كبيرة انتقى في تركيبها الشعوري الروي الملائم للعاطفة الحزينة كقوله في قصيدة (صقيع): “هاجت بأحداقي الغداة دموع.. إذ ضج ما بين الضلوع نجيع/ ناحت على فوت الأماني مقلتي.. وبكى بصدري خافق مفجوع”.

ولا تخلو نصوص الشاعر الحسن من النزعة الذاتية التي يرى فيها أنه ذات لها كيانها وحضورها كقوله في نص (صياد المعاني): “أنا لا أعلق في المنى أحلامي.. كلا ولا أهب الهوى أيامي/ أنا شاعر الدوح الجميل أنا الشذا.. والعطر منبع نشره أكمامي”.

المجموعة الشعرية الصادرة عن دار المفكر للطباعة والتوزيع تقع في 92 صفحة من القطع المتوسط وتغلب عليها العاطفة والحس العفوي الذي جاء في أغلب النصوص.

يذكر أن الشاعر حيان محمد الحسن من مواليد عام 1978 عضو اتحاد الكتاب العرب وصدرت له مجموعات شعرية منها “ارتعاشات الذاكرة” و”صهيل الرحيل” و”هواجس الموت المشتهى” و”آخر ضفاف الحلم” و”حين يصبح العمر رحيلا” و”عرينك شامخ” ومجموعات أخرى.

محمد خالد الخضر

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