جائزة صالون باكاو في رومانيا لرائد خليل

دمشق-سانا

نال رسام الكاريكاتور رائد خليل الجائزة التقديرية بمهرجان باكاو الدولي الخامس في رومانيا وسط مشاركة واسعة من رسامي الكاريكاتور في العالم.

وتمحور موضوع المسابقة حول شخصية الشاعر الروماني جورج باكوفيا 1881-1957 الذي يعد أحد شعراء الرمزية والحداثة في رومانيا.

وتميز العمل الفائز بمفردات لونية متجانسة ضمن فضاء متنوع بين السريالية والرمزية العميقة في إشارة إلى خصوصية الطرح الذي يأخذ شكلاً بتلاوين مغايرة غير السائدة بكل امتدادها الانسيابي على مساحة الاشتغال البصري.

جدير بالذكر أن خليل نال العديد من الجوائز العالمية هذا العام من كوسوفو المغرب الصين رومانيا الجبل الأسود جمهورية التشيك الهند كوريا الجنوبية البرازيل إيطاليا كولومبيا وصربيا.

محمد خالد الخضر

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