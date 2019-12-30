لافروف خلال مؤتمر صحفي مع ظريف في موسكو: قلقون حيال محاولة بعض الدول التدخل في شؤون الدول الأخرى.. بعض الشركاء الغربيين يقومون بحماية التنظيمات الإرهابية في سورية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي