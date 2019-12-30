لافروف خلال مؤتمر صحفي مع ظريف في موسكو: قلقون حيال محاولة بعض الدول التدخل في شؤون الدول الأخرى.. بعض الشركاء الغربيين يقومون بحماية التنظيمات الإرهابية في سورية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
موقع سياحي تشيكي: تدمر تستحق بجدارة لقب جوهرة الصحراء
2019-12-30
حزب الجيل المصري يجدد تضامنه مع سورية في مواجهتها للإرهاب
2019-12-29
الجعفري: دول راعية للإرهاب في سورية دفعت باتجاه تشكيل ست آليات أممية غير حيادية هدفها فبركة الاتهامات- فيديو
2019-12-28
ولايتي لوفد من شيوخ العشائر السورية: وجود قوات الاحتلال الأمريكي غير مشروع
2019-12-28
دبور: ثبات وصمود سورية أربك أعداءها
2019-12-28
تشارنوغورسكي: ما تقوم به واشنطن من نهب للنفط السوري سرقة موصوفة
2019-12-28
ويكيليكس ينشر وثائق مسربة تؤكد من جديد تلاعب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتقرير حول دوما
2019-12-27
محليات
هطولات مطرية غزيرة متوقعة على الساحل وثلوج على المرتفعات العالية
2019-12-30
برعاية السيدة أسماء الأسد… تكريم وتتويج الفائزين في منافسات الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2019-2020
2019-12-29
الموارد المائية عام 2019.. مشاريع لتحسين واقع المياه والصرف الصحي وشبكات الري وإقامة سدات وسدود
2019-12-29
وزارة الكهرباء في 2019 .. تأهيل بنى تحتية متضررة جراء الإرهاب وتنفيذ مشاريع ومحطات جديدة
2019-12-29
الهلال الأحمر يدخل مساعدات غذائية إلى بلدة قرفا بريف درعا
2019-12-29
حملة تشجير عند مدخل مدينة حماة الشمالي
2019-12-29
إدارة المرور: جميع الطرق في المحافظات سالكة ماعدا طريق أم الطيور الفرعي في اللاذقية
2019-12-29
رياضة
مانشستر سيتي يهزم شيفيلد يونايتد 2-صفر
2019-12-29
ليفربول يتغلب على وولفرهامبتون في الدوري الإنكليزي
2019-12-29
بانوراما لأهم إنجازات الرياضة السورية والعربية والعالمية لعام 2019
2019-12-29
تأهل الفارس أحمد حمشو إلى أولمبياد طوكيو 2020
2019-12-29
يونايتد يفوز على بيرنلي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم
2019-12-29
انتخاب العميد حاتم الغايب رئيساً لاتحاد كرة القدم
2019-12-28
تألق للاعبي نادي الوثبة برفع الأثقال في بطولة العرب
2019-12-28
اقتصاد
الحسكة: تسويق 48 ألف طن من القطن إلى محالج المؤسسة العامة للأقطان
2019-12-29
تنفيذ 127 مشروعا خدميا يسهم بعودة 600 منشأة للإنتاج في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب-فيديو
2019-12-28
الوزير غانم يتفقد معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ويزور بئري “شريفة 2″ و”شريفة 104”
2019-12-28
مبادرة (الدين أخلاق.. زكاتك خفض أسعارك) تلقى إقبالا من الفعاليات التجارية في اللاذقية
2019-12-28
بطاقة إنتاجية 8 أطنان يومياً.. افتتاح خط لإنتاج الحليب المعقم في ألبان حمص بكلفة 222 مليون ليرة
2019-12-28
مؤشر بورصة طهران يسجل ارتفاعا قياسياً جديداً
2019-12-28
900 ألف هكتار مساحة الأراضي المزروعة بالقمح والشعير في الحسكة
2019-12-28
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لافروف خلال مؤتمر صحفي مع ظريف في موسكو: قلقون حيال محاولة بعض الدول التدخل في شؤون الدول الأخرى.. بعض الشركاء الغربيين يقومون بحماية التنظيمات الإرهابية في سورية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي
لافروف خلال مؤتمر صحفي مع ظريف في موسكو: قلقون حيال محاولة بعض الدول التدخل في شؤون الدول الأخرى.. بعض الشركاء الغربيين يقومون بحماية التنظيمات الإرهابية في سورية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي
2019-12-30
2019-12-30
bdrossman
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