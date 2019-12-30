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عــاجــل لافروف خلال مؤتمر صحفي مع ظريف في موسكو: قلقون حيال محاولة بعض الدول التدخل في شؤون الدول الأخرى.. بعض الشركاء الغربيين يقومون بحماية التنظيمات الإرهابية في سورية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي

قطاع الكهرباء في ظل الحرب… تحدي الإرهاب والتدمير

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لافروف خلال مؤتمر صحفي مع ظريف في موسكو: قلقون حيال محاولة بعض الدول التدخل في شؤون الدول الأخرى.. بعض الشركاء الغربيين يقومون بحماية التنظيمات الإرهابية في سورية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي

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