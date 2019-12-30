الخارجية الإيرانية: على واشنطن احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه

طهران-سانا

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة العدوان الأمريكي على مواقع للحشد الشعبي في العراق مؤكدة أنه مثال واضح على الإرهاب.

وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي في تصريح له اليوم نقلته وكالة ارنا إن “على الولايات المتحدة أن تحترم استقلال العراق وسيادته وسلامة أراضيه وأن تتوقف عن التدخل في شؤونه الداخلية”.

وأضاف موسوي إن “هذا العدوان أثبت مرة أخرى زيف مزاعم الولايات المتحدة بمحاربة تنظيم داعش التكفيري الإرهابي” مؤكدا أن أمريكا كشفت بهذا العدوان عن دعمها القوي للإرهاب متجاهلة استقلال وسيادة الدول.

وشدد موسوي على أنه يجب على أمريكا أن تتحمل مسؤولية عواقب هذا العمل غير القانوني مبينا في ذات الوقت أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة هو سبب انعدام الأمن والاستقرار فيها.

وكان الحشد الشعبي في العراق أعلن أمس أن مواقع تابعة له تعرضت لقصف من قبل طائرات أمريكية مسيرة غرب محافظة الأنبار أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف عناصر اللواءين 45 و46.