(الحلم)… عرض مسرحي راقص على مسرح دار الأوبرا

دمشق-سانا

استلهم العرض المسرحي الراقص (الحلم) الذي احتضنه مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون مادته من أعياد الميلاد ورأس السنة وارتباط هاتين المناسبتين لدى الأطفال باللعب والهدايا والمرح.

العرض الذي اشترك فيه مجموعة من الأطفال الموهوبين من أكاديمية سوريانا السلام هو فكرة وتصميم ديانا درويش وسيناريو وإخراج وئام الخوص.

ويتناول العرض فكرة الاحتفال بالأعياد ضمن رؤية إخراجية تعتمد في مفاصلها على شخصيات كرتونية حاضرة في الذاكرة البصرية للمتلقي كما يعتمد العرض في كليته على الحركة والموسيقا والاكروبات والرقص.

واستطاع الأطفال عبر أدائهم الذي يجمع بين الخفة والمهارة في الرقص إضفاء حالة من المرح على مسرح الأوبرا ما جعل الجمهور يتفاعل مع العرض فيما تميزت السينوغرافيا المرافقة بألوانها التي تضج بالفرح والحياة وتنوع أشكالها بما يتناسب مع العرض لتشكل عنصرا جاذبا تماهى مع الموسيقا وجعلت الجمهور في حالة تناغم مع العرض الطفولي.

واشترك في العرض مجموعة من الراقصين وهم فراس بهلوان (اكروبات) وعزت خليلو (رقص شعبي) وديانا درويش ونورس عثمان (رقص).

يذكر أن أكاديمية سوريانا تأسست عام 2017 وهي تعمل على تدريب وتطوير كوادر شبابية في الرقص الحديث والمعاصر والباليه والاكروبات والأداءالتمثيلي واختصت بتدريب الجمباز وحصل أطفالها على العديد من الميداليات الذهبية في البطولات التي شاركوا بها.

ميس العاني