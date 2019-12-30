30 كانون الأول 1922- ميلاد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية

دمشق-سانا
1460 – وقوع (معركة ويكفيلد) وذلك أثناء حرب الوردتين.
1862 – غرق السفينة الأمريكية مونيتور والتي تمثل أحد الابتكارات الحديثة في مجال المعارك البحرية إثر هبوب عاصفة قوية.
1880 – فرنسا تضم تاهيتي إلى أراضيها.
1922 – ميلاد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية.
1947 – إعلان الجمهورية الشعبية في رومانيا.
1965 – انتخاب فرديناند ماركوس رئيسا للفلبين.
1972 – الولايات المتحدة توقف قصفها المكثف على شمال فيتنام وذلك أثناء حرب فيتنام.
2006 – تفجيرات إرهابية في مطار بارخوس الدولي في مدريد.
2013 – تفجيران انتحاريان إرهابيان يوديان بحياة أكثر من 30 شخصا في مدينة فولغوغراد الروسية.
من مواليد هذا اليوم…
1865 – روديارد كبلينغ أديب وشاعر بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1907.
1884 – هيديكي توجو رئيس وزراء اليابان.
1921 – رشيد كرامي رئيس وزراء لبنان.
من وفيات هذا اليوم…
1644 – فان هيلموت عالم بلجيكي في علم النبات وطبيب.
1944 – رومان رولان كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1915.
1968 – تريغفي لي سياسي نرويجي وأول أمين عام للأمم المتحدة.
أعياد ومناسبات…
ذكرى وليمة العائلة المقدسة.
يوم ريزال في الفلبين.