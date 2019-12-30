ظريف: العلاقات الإيرانية الروسية استراتيجية

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن العلاقات الإيرانية الروسية “استراتيجية” مشدداً على ضرورة الاستمرار بالتنسيق والتشاور بين البلدين بشأن مختلف قضايا المنطقة والقضايا الدولية.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن ظريف قوله للصحفيين لدى وصوله إلى العاصمة الروسية موسكو “هذه زيارتي الثامنة والعشرين إلى روسيا خلال السنوات الماضية وتبين العلاقات الوثيقة بين البلدين” مشيراً إلى أنه سيجري يوم غد “محادثات مفصلة” مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بشأن جميع القضايا.

وحول التدريبات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين أكد ظريف أنها تبين استعداد طهران للتعاون من أجل صون أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز ومعارضة قوى عالمية مهمة سياسة التوتر في المنطقة.

وكانت تدريبات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين انطلقت أول أمس شمال المحيط الهندي وبحر عمان وتستمر أربعة أيام.