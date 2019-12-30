مقتل شخصين وإصابة ثالث بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل شخصان واصيب ثالث بجروح في إطلاق نار بكنيسة في تكساس في حادثة هي الثانية من نوعها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في الولاية الأمريكية.

ونقلت صحيفة دالاس مورننغ نيوز الأمريكية عن متحدثة باسم خدمة الطوارئ المحلية قولها في تصريح اليوم إن “شخصاً قتل بموقع الحادث وتوفي الآخر خلال نقله إلى المستشفى” بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع في كنيسة وست فريواي أوف كرايست بضاحية وايت سيتلمنت” وأن رجلاً مسلحاً فتح النار على مجموعة من الحاضرين قبل أن يطلق أحدهم النار عليه”.

وقتل أمس شخصان وأصيب ستة آخرون بإطلاق نار في مدينة هيوستن بولاية تكساس بينما أصيب خمسة أشخاص بجروح جراء عملية طعن في منزل بمونسي قرب مدينة نيويورك الليلة الماضية.

وتصاعدت عمليات القتل الجماعي بشكل كبير في الولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة ليكون عام 2019 الأكثر دموية منذ خمسة عقود وفقاً لإحصائيات أمريكية مع وقوع 41 حادثاً من هذا النوع.