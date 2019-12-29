العاصفة (لولو) تتسبب بانهيارات طرقية واحتجاز مدنيين في جبال لبنان

بيروت-سانا

يستمر تأثير العاصفة المطرية والثلجية المسماة “لولو” التي تضرب لبنان منذ الخميس الماضي ما تسبب بانهيارات في بعض الطرق واحتجاز مدنيين في الجبال العالية نتيجة تراكم الثلوج.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن غزارة الأمطار والسيول تسببت بانهيارات صخرية وترابية على الطريق العام في البترون شمال شرق لبنان عند مفرق بلدة كور ما أدى إلى إقفاله بشكل جزئي.

وفي عكار أدى تساقط الثلوج بكثافة في المناطق الجبلية على ارتفاع 1300 متر وما فوق إلى قطع العديد من الطرقات في أعالي عكار وبخاصة في منطقة القموعة الأمر الذي تسبب باحتجاز العديد من المتنزهين بسياراتهم.

وتوقعت الأرصاد الجوية اللبنانية ودائرة التحكم المروري تجدد العاصفة المطرية الثلجية بقوة بعد ظهر غد الاثنين.