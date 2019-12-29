عشراوي تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

جددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي دعوتها المجتمع الدولي إلى محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته.

وأدانت عشراوي في بيان تلقت وكالة وفا نسخة منه قرار سلطات الاحتلال بشأن اقتطاع مبالغ كبيرة من أموال الضرائب الفلسطينية وقالت إن هذا القرار خطير ويتناقض مع القانون الانساني الدولي ويشكل “سرقة منظمة ومتعمدة” لأموال الشعب الفلسطيني ومقدراته في ظل انحياز سافر ودعم لا محدود من الإدارة الأميركية.