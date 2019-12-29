الحشد الشعبي: طائرات أميركية مسيرة قصفت مواقع لقواتنا غرب الأنبار

بغداد-سانا

أعلن الحشد الشعبي في العراق اليوم أن مواقع تابعة له تعرضت لقصف من قبل طائرات أميركية مسيرة غرب محافظة الأنبار.

ونقل موقع السومرية نيوز عن إعلام الحشد قوله في بيان إن “طائرات أميركية مسيرة قصفت مساء اليوم مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي بمنطقة المزرعة على طريق عكاشات ضمن قاطع عمليات الجزيرة البادية بقضاء القائم غرب محافظة الأنبار”.

وولفت البيان إلى أن القصف أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف عناصر اللواء 45.

من جانبه أقر الجيش الأمريكي قيامه بقصف مواقع للحشد الشعبي العراقي.

وكانت هيئة الحشد الشعبي العراقي أعلنت مؤخراً أن الجيش الأميركي سمح لطائرات أميركية وإسرائيلية بتنفيذ اعتداءات متكررة على الحشد في مناطق عدة بالعراق.