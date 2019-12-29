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أسلحة وصواريخ ومواد مخدرة من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية

انظر ايضاً

أسلحة وصواريخ أمريكية وإسرائيلية من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية

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