تحذيرات من الاستخدام المفرط لمواد التنظيف المنزلية

اللاذقية-سانا

نبهت مديرة مشفى اللاذقية الوطني الدكتورة سهام مخول من كثرة استخدام المنظفات والمعقمات المنزلية التي تحتوي مادة الكلور واستعمال المبيدات الحشرية أو الفطرية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لخطورتها على الصحة والتي تصل لتهديد الحياة .

مخول بينت في تصريح لـ سانا الصحية أن بعض مواد التنظيف التي توجد بكثرة في أغلب البيوت تحوي مادة الكلور في تركيبها بتراكيز خفيفة لكن تتحول إلى الحالة الغازية فور سكبها على الاسطح لذلك فإن التعرض لها لفترة طويلة وضمن مساحة ضيقة مغلقة يعرض المستخدم لأذيات تنفسية قد تتطور إلى أزمة رئة وحرقة بالعينين.

وأشارت اختصاصية طب الطوارىء إلى ورود حالات تسمم للمشفى بهذه المواد لم يصل أي منها إلى درجة الخطورة الشديدة مبينة ان الوقاية تكون باتباع الطرق الصحيحة في التعامل مع مواد التنظيف واستخدامها الرشيد.

كما أوصت مخول بمراعاة قواعد السلامة في التعامل مع المبيدات الحشرية عبر ارتداء الواقيات المناسبة لتغطية العينين والجلد كاملا أو وضع كمامة مبللة بالماء على الانف والفم بالحد الأدنى وفي حال حدوث تسمم يجب مراجعة أقرب مركز صحي أو مشفى لتلقي العلاج الفوري والمنقذ للحياة.

ثناء شحرور