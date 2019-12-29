خمس طرق تحميك من الإنفلونزا الموسمية

دمشق-سانا

أوصت منظمة الصحة العالمية بخمس طرق للوقاية من الإنفلونزا الموسمية التي تنتشر عادة في أواخر الخريف وخلال فصل الشتاء وتبدأ الخطوات باللقاح السنوي خاصة للنساء الحوامل والأطفال بين 6 أشهر و5 أعوام والمسنين والمصابين بحالات مرضية مزمنة والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

كما تتضمن الخطوات غسل اليدين بانتظام وتجنب لمس العينين والأنف والفم ومجاورة المرضى والحفاظ على مسافة تصل إلى متر واحد بعيداً عنهم وتفادي الأماكن المكتظة قدر الإمكان والبقاء في المنزل في حال الإصابة بالإنفلونزا.

رئيسة شعبة الداخلية الصدرية في مشفى دمشق الدكتورة هالة الرفاعي ذكرت لـ سانا الصحية أن حالات الانتانات التنفسية التي يستقبلها المشفى في الفترة الحالية ضمن المعدل الطبيعي وهي عبارة عن حالات انتانات تنفسية علوية وذات رئة وإنفلونزا تلقت التشخيص والعلاج المناسبين.

وأوضحت الرفاعي أن أعراض الإنفلونزا تظهر على شكل ترفع حروري وسعال وصداع وزلة تنفسية لكن في حال ترافقت مع آلام بطنية وإقياء وإسهال وحرارة لا تتجاوب مع الخافضات فيجب مراجعة أقرب مركز أو مشفى لتحديد التشخيص الدقيق والعلاج بشكل مبكر منعاً لاختلاطات قد تكون مهددة للحياة.

ونبهت طبيبة الصدرية من “اللجوء إلى الصيادلة لأخذ دواء للسعال وغيره دون معرفة المشكلة بدقة ما قد يفاقمها” مبينة أن الفئات الأكثر خطورة هم الأطفال الصغار والحوامل والمسنون ومرضى السكري والقلب والبدينون.

دينا سلامة