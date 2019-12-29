سريع: لا أمن ولا استقرار لدول العدوان إلا بتوقف الحرب على اليمن

صنعاء-سانا

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنه لا أمن ولا استقرار لدول العدوان إلا بتوقف هذا العدوان ورفع الحصار عن اليمن.

ونقل موقع المسيرة نت عن سريع قوله خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في صنعاء إن القوات المسلحة اليمنية تملك بنك أهداف واسعا يشمل مراكز حيوية وحساسة على طول وعرض جغرافيا دول العدوان ومن ضمنها ستة أهداف في السعودية مضيفا أن “الاستمرار في استهداف شعبنا وبلدنا يعني استمرار قواتنا في الرد المشروع والمناسب وذلك بضربات موجعة على هذه الأهداف الحساسة”.

وأشار سريع إلى أن العام 2020 سيكون عاما للدفاع الجوي مع العمل على تطوير الصناعات العسكرية وتعزيز المخزون الاستراتيجي للقوات المسلحة من مختلف أنواع الأسلحة وعلى رأسها أسلحة الردع الاستراتيجي موضحا أن القوات المسلحة تؤكد الاستمرار في تنفيذ المهام والواجبات دفاعا عن الوطن والشعب والعمل على تعزيز القدرة الدفاعية على طريق تحرير وتأمين كل أراضي اليمن ووقف العدوان ورفع الحصار وفرض معادلات عسكرية جديدة تقوم على استراتيجيات الضربات المفاجئة وفي المكان والزمان الذي لا يتوقعه العدو.

وبين سريع أن إجمالي عدد غارات طيران العدوان خلال العام الجاري بلغ أكثر من 6534 غارة على تسع عشرة محافظة فيما تصدت القوات اليمنية لأكثر من 1226 عملية عسكرية لتحالف العدوان وأدواته منها 163 عملية هجومية و656 زحفا و407 محاولات تسلل مضيفا أن عدد العمليات العسكرية المنفذة من قبل القوات اليمنية بلغ 1686 عملية على طول مسرح العمليات القتالية وامتداد خارطة المواجهات منها 607 عمليات هجومية و1044 عملية إغارة و35 عملية تسلل.