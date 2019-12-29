بمناسبة عيد الشجرة.. زراعة 7500 شجرة في موقع بور سعيد بمدينة دير الزور

دير الزور-سانا

بمناسبة عيد الشجرة الـ 68 قامت مديرية الزراعة بدير الزور وبمشاركة فعاليات أهلية وشعبية بزراعة 7500 شجرة في موقع بورسعيد وذلك ضمن حملة التشجير الوطنية التي تشمل زراعة أكثر من 4 ملايين غرسة.

وكانت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أعلنت أنه ستتم زراعة عشرات الهكتارات ضمن الحملة الوطنية للتشجير والتي تبدأ هذا الشهر وتستمر لنهاية آذار القادم.

وأكد المشاركون بالحملة التي ترافقت بفعاليات فنية وتراثية وقدمتها فرق اتحاد شبيبة الثورة وطلائع البعث ضرورة الحفاظ على الشجرة وإعادة الغطاء الأخضر لمدينة دير الزور وضرورة تكاتف جهود الجميع لإعادة ما دمره الإرهاب منوهين ببطولات الجيش العربي السوري الذي أعاد الأمن والأمان إلى دير الزور ودحر التنظيمات الإرهابية من معظم ربوع الوطن.

مدير الزراعة بدير الزور المهندس محمود الحيو أوضح أنه تم اختيار موقع بورسعيد في مدينة دير الزور للاحتفال بعيد الشجرة وغراسة نحو 7500 غرسة فيه لكونه تعرض للتخريب والحرق من قبل التنظيمات الإرهابية وهي بداية لحملة أطلقتها المديرية لزراعة 100 ألف غرسة بهدف إعادة الغطاء النباتي وإحاطة مدينة دير الزور بسياج أخضر يحمي المدينة من الأتربة والعواصف الغبارية.

شارك في الاحتفالية عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي ياسر الشوفي ومحافظ دير الزور عبد المجيد الكواكبي وأمين الحزب بالمحافظة ساهر الصكر.

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