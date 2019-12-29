إدارة المرور: جميع الطرق في المحافظات سالكة ماعدا طريق أم الطيور الفرعي في اللاذقية

دمشق-سانا

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق العامة في المحافظات سالكة باستثناء طريق أم الطيور الفرعي المؤدي إلى شاطئ البحر في محافظة اللاذقية.

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها اليوم أن طريق أم الطيور الفرعي المؤدي إلى شاطئ البحر في محافظة اللاذقية غير سالك بسبب انهيار في الجدار الإسمنتي الاستنادي وانهيارات بالتربة أسفل الطريق مقابل شاليهات شاهين.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفادياً لوقوع الحوادث مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و 5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.

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