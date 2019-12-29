بانوراما لأهم إنجازات الرياضة السورية والعربية والعالمية لعام 2019

دمشق-سانا

حققت الرياضة السورية خلال عام 2019 إنجازات عديدة وحصد لاعبو منتخباتنا ميداليات متنوعة وافرة إضافة إلى مراكز متقدمة خلال مشاركاتهم في مختلف الألعاب بالاستحقاقات الخارجية.

كرة قدم..

-تصدر منتخب سورية للرجال مجموعته في التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم وآسيا برصيد 15 نقطة بعد فوزه على غوام 4-صفر وعلى الفلبين مرتين في الأولى 5-2 وفي الثانية 1-صفر وعلى جزر المالديف 2-1 وعلى الصين 2-1.

-حقق منتخب الناشئين في بطولة غرب آسيا الميدالية البرونزية في الأردن في 11- 7.

-تأهل المنتخب الأولمبي إلى نهائيات آسيا التي ستقام في تايلاند في الثامن من شهر كانون الثاني المقبل بعد حلوله في المركز الثاني في المجموعة الخامسة بعد فوزه على قرغيزستان بهدفين دون رد وعلى الكويت بالنتيجة ذاتها وتعادله مع الأردن بهدف لمثله في 26- 3.

-حقق المنتخب الأولمبي لقب الدورة الدولية الودية في الصين بعد فوزه على مالي بهدف مقابل لا شيء وعلى الصين بالنتيجة ذاتها وتعادله مع طاجيكستان سلباً في 14- 12.

-تأهل فريقا الجيش والوثبة إلى بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعد حصول الأول على لقب الدوري الممتاز والثاني على لقب بطولة كأس الجمهورية.

كرة السلة..

حقق منتخب السيدات فضية بطولة غرب آسيا في الأردن في 26- 8 وتوج منتخب الناشئات بلقب دورة الأردن الدولية بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الأردني 50-41 نقطة في 6 – 10 كما توج منتخب الناشئات بلقب بطولة غرب آسيا بعد فوزه على منتخب لبنان 57-49 نقطة في المباراة النهائية في 11- 12.

الريشة الطائرة..

حقق منتخب سورية فضيتين وأربع برونزيات في بطولة غرب آسيا في الأردن 29- 8.

الجمباز..

نال منتخب سورية ثلاث فضيات في البطولة الدولية للناشئات بالجمباز الإيقاعي في دبي في 6- 1 إضافة إلى 6 ذهبيات وفضية واحدة و4 برونزيات في البطولة العربية في تونس في30 -10.

الجودو..

أحرز منتخب سورية للأشبال 3 برونزيات في البطولة العربية في تونس في 8 -9 إضافة إلى 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين في البطولة العربية في الأردن للرجال والسيدات في 2- 11 وفضية وبرونزيتين في بطولة الأندية الآسيوية في الكويت في 20- 12.

السباحة..

حقق السباح أيمن كلزية 3 فضيات ومثلها برونز في بطولة كأس مارتن الدولية في بانكوك في 23- 2 وذهبية وفضية في بطولة سلوفينيا الدولية في 11- 3 وذهبية وفضية وبرونزيتين في بطولة تايلاند الدولية المؤهلة لبطولة العالم في 14- 4 وفي البطولة ذاتها حقق عمر عباس فضية وبرونزية.

وحصل السباح صالح محمد على فضيتين في البطولة العربية في الكويت لسباقي 5 و10 كم في 21- 4.

وحقق همام معلا ذهبيتين في البطولة العربية الأولى للماسترز والدولية الرابعة بسباق 100 م فراشة في 4- 5 بينما نال فراس معلا ذهبيتين في البطولة نفسها وفضية بطولة العالم للمسافات الطويلة لفئة الماسترز في كوريا الجنوبية في 10- 8.

وأحرز المنتخب الوطني “ذهبية وفضية وثلاث برونزيات” في بطولة آسيا في الهند في 26- 9.

رفع الأثقال..

توج الرباع مهران حرستاني بذهبية بطولة أندية غرب آسيا لرفع الأثقال لفئة الماسترز في البحرين في 2 -1 وأحمد العلي بثلاث برونزيات في بطولة العالم للشباب في لاس فيغاس في 16- 3.

وحقق المنتخب 14 ذهبية و6 فضيات وبرونزية واحدة في بطولة غرب آسيا في مسقط في 29- 3 كما نال الرباع معن أسعد برونزية بطولة آسيا في الصين في 28- 4 وذهبية بطولة كأس التحدي العالمية في سويسرا في 27- 10.

وتوج المنتخب بـ 54 ذهبية و47 فضية و13 برونزية في البطولة العربية في الأردن في 16- 12.

الكاراتيه..

حصل منتخب سورية على “ذهبيتين و5 فضيات و4 برونزيات” في بطولة غرب آسيا للفئات العمرية في الإمارات في 9- 2.

وحققت اللاعبة مريم طريفي ذهبية بطولة العالم للأندية في ماليزيا في 4- 7.

وحقق المنتخب 3 برونزيات في البطولة العربية لفئات الناشئين والناشئات والشباب والشابات في تونس في 4- 8.

وتوج دانيال أيمن أباظة بذهبية وفضية بطولة العالم السابعة والعشرين في الكاراتيه شوتوكان في التشيك في 12- 10.

التايكواندو..

حقق المنتخب الوطني ذهبية وفضية و3 برونزيات في بطولة الصداقة الدولية في روسيا في 12- 1 إضافة إلى ذهبية و4 برونزيات في بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة في 2- 2 وتوج بثلاث برونزيات في بطولة آسيا للشباب والشابات في الأردن في 22- 7 وذهبيتين و7 فضيات و13 برونزية في بطولة بيروت الدولية المفتوحة المصنفة من الاتحاد العالمي للتايكواندو في 9- 9.

الملاكمة..

أحرز نادي الجيش ثلاث ذهبيات وبرونزية في بطولة إيران الدولية للنخبة في 27- 2 وحقق المنتخب 4 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية واحدة في البطولة العربية في السودان في 22- 3 ونال الملاكم محمد مليس برونزية بطولة آسيا في تايلاند في 26- 4.

كرة الطاولة..

حصل محمد سالم ظاظا على ذهبية بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة في لبنان في 10- 1 وحقق ناديا المحافظة والشرطة فضية وبرونزية على التوالي في البطولة الثانية لأندية غرب آسيا للرجال والسيدات في الأردن في 2- 2 وحصل منتخب الناشئات على ذهبية بطولة غرب آسيا في الأردن في 17- 3 بفوزه على منتخبي الأردن 3-1 والعراق 3-2 ليتأهل مباشرة إلى بطولة آسيا التي ستقام في منغوليا مطلع شهر أيلول المقبل وحقق منتخبنا لفئتي الشابات والشبلات 5 ذهبيات وفضية وبرونزية في بطولة غرب آسيا في الأردن في 18- 8.

كرة المضرب..

حصل المنتخب على ذهبية في تصفيات كأس ديفيز الدولية في سريلانكا في 10-3.

الشطرنج..

حقق المنتخب ذهبية وفضية وبرونزية في البطولة العربية في تونس في 7- 3 وذهبية وفضية وبرونزيتين في بطولة العرب بالأردن في 26- 7 وحقق طلال الزعيم المركز الأول في بطولة آسيا في كازاخستان في 16- 9.

الترياثلون..

حصل كريم أبو سمرة على فضية بطولة كأس آسيا لفئة تحت 23 سنة في تايلاند في 29- 1 ولينا الصفدي فضية في كأس آسيا في الفلبين في 3- 5 ومحمد الصبار برونزية بطولة العرب في تونس في 29- 4 ونال محمد ماسو برونزية دورة المتوسط الشاطئية في اليونان في 31- 8 وحقق المنتخب 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين في بطولة قائد الجيش اللبناني الدولية في 10- 5 إضافة إلى ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة كأس آسيا في الأردن في 27- 9.

الرياضات الخاصة..

حقق المنتخب “4 ذهبيات وفضية وبرونزية” في بطولة إيواس الدولية في الإمارات في 15- 2 إضافة إلى برونزية في بطولة فزاع الدولية في الإمارات أيضاً في 24- 2 و3 ذهبيات و3 فضيات في سلسلة بطولة العالم في تونس في 30- 6 وبرونزية في بطولة العالم للقوة البدنية في كازاخستان في 13- 7 و4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين في دورة غرب آسيا الثانية في الأردن في 20- 9 وبرونزية وفضية بطولة العالم في أبو ظبي في 18- 11.

الفروسية..

حقق المنتخب مركزين أولين ومركزاً ثانياً ومركزين ثالثين في بطولة الدوري العربي للقفز على الحواجز في أبو ظبي في 5- 1 والمركز الأول وثلاثة مراكز ثانية ومثلها ثالثة في بطولة دبي للقفز على الحواجز في 18- 2 والمركز الأول وثلاثة مراكز ثانية ومثلها ثالثة في بطولة أبو ظبي الدولية في 26- 2 ومركزين أولين في بطولة موسكو الدولية في 6- 10 ومركزاً ثالثاً في أولمبياد الألعاب العسكرية في الصين في 20- 10.

المبارزة..

حقق المنتخب الميدالية البرونزية للفرق في البطولة العربية في الكويت في 11- 2 وذهبيتين وبرونزية في البطولة العربية في الكويت في 21- 12.

الكيك بوكسينغ..

توج المنتخب الوطني بـ “6 ذهبيات و14 فضية و3 برونزيات” في بطولة العالم للأندية في الأردن في 16- 3 و”أربع ذهبيات وست فضيات وثلاث برونزيات” في البطولة العربية في الأردن في 19- 11 وبرونزيتين في بطولة آسيا في أبو ظبي في 20- 12.

المصارعة..

توج المنتخب الوطني بأربع فضيات وثلاث برونزيات في بطولة الترجي الدولية في تونس في 21- 4 و”ست ذهبيات وفضيتين وأربع برونزيات” في بطولة المتوسط بتونس في 9- 5 وفضية وبرونزية في دورة المتوسط الشاطئية باليونان في 31- 8 و”9 ذهبيات و11 فضية و4 برونزيات” في البطولة العربية للناشئين والشباب في العراق في 19- 10.

بناء أجسام..

حقق المنتخب الوطني “ذهبيتين و4 فضيات وبرونزيتين” في بطولة غرب آسيا في البحرين في 20- 4 و”ذهبيتين و8 فضيات وبرونزية” في بطولة آسيا للقوة البدنية في هونغ كونغ في 25- 4 و”خمس ذهبيات وثلاث فضيات وخمس برونزيات” في بطولة الكأس الماسي في لبنان في 10- 9.

ألعاب قوى..

حقق لاعب منتخبنا مجد الدين غزال ذهبية بطولة آسيا في 24- 4 والمركز الثاني لملتقى روما للدوري الماسي في 13- 6 والمركز الأول لملتقى براتيسلافا الدولي في سلوفاكيا في 20- 6 والمركز الأول لملتقى لندن في 21- 7 وفضية بطولة العالم العسكرية في الصين في 22- 10 وفي بطولة غرب آسيا التي أقيمت في بيروت في 14- 8 حقق منتخبنا “7 ذهبيات وفضيتين وخمس برونزيات”.

البلياردو..

حقق المنتخب “فضيتين و7 برونزيات” في البطولة العربية في مصر في 23- 10 وفضية وبرونزيتين في البطولة العربية في تونس في 27- 10.

القوس والسهم..

أحرز المنتخب “ذهبيتين وفضية” في البطولة العربية في تونس في 27- 10.

آسيوياً.. توج المنتخب القطري بكأس الأمم الآسيوية للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على اليابان بثلاثة أهداف لهدف.

وتوج نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على أوراوا ريد دايموندز الياباني بثلاثية نظيفة في محصلة لقاءي الذهاب والإياب.

وتوج نادي العهد اللبناني بلقب كأس الاتحاد الآسيوي بعد فوزه على نادي الخامس والعشرين من إبريل الكوري الديمقراطي بهدف وحيد.

أفريقيا.. توج المنتخب الجزائري بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على السنغال بهدف وحيد.

وتوج المنتخب المصري بلقب كأس الأمم الأفريقية لتحت ثلاثة وعشرين عاماً للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على ساحل العاج بهدف وحيد.

وحصل نادي الترجي التونسي على لقبه الثالث في دوري أبطال أفريقيا على حساب منافسه الوداد المغربي الذي انسحب من المباراة بسبب أزمة “تقنية الفار”.

وحصل نادي الزمالك المصري على لقب كأس الاتحاد الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.

أوروبياً..

توج المنتخب البرتغالي بلقب النسخة الأولى من دوري الأمم بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب الهولندي بهدف وحيد.

كما حقق نادي ليفربول الإنكليزي لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على مواطنه توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين.

ونال ليفربول لقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه على حساب فلامينغو البرازيلي بهدف دون رد ليصبح الفريق الإنكليزي الوحيد الذي حقق الثلاثية الخارجية.

وتوج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على جاره آرسنال بأربعة أهداف لهدف ليلتقي الفريقان على لقب كأس السوبر الذي حسمه ليفربول للمرة الرابعة في تاريخه بفضل ركلات الترجيح.

وفي أميركا الجنوبية…

حقق المنتخب البرازيلي لقبه التاسع في بطولة كوبا أميركا بعد تغلبه في المباراة النهائية على بيرو بثلاثة أهداف لواحد.

وفاز فلامينغو البرازيلي بلقب كأس الليبيرتادوريس للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على ريفر بليت الأرجنتيني بهدفين لواحد.

وحصل إندبندينتي ديل فال الإكوادوري على لقبه الأول لبطولة “كوبا سود أمريكانا” بفوزه في المباراة النهائية على كولون الأرجنتيني بثلاثة أهداف لهدف.

الجوائز الفردية..

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في مسيرته.

وتوج اللاعب نفسه بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من قبل الفيفا بينما كان لقب أفضل لاعب في أوروبا من نصيب الهولندي فيرجل فان دايك.