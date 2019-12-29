الخارجية الفلسطينية: هدم الاحتلال منازل الفلسطينيين جريمة حرب

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً عن أراضيهم للاستيلاء عليها وتهويدها جريمة حرب وفق القانون الدولي مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشارت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” بين في تقريره الشهري الأخير أن سلطات الاحتلال هدمت 617 منزلاً في الضفة الغربية خلال العام 2019 ما أدى إلى تهجير 898 فلسطينياً في زيادة بلغت 35 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018 في دليل جديد على انتهاك سلطات الاحتلال للقانون الدولي.

ولفتت الخارجية إلى أنها بدأت منذ قبل 5 سنوات بتقديم تقارير دورية حول جرائم وانتهاكات الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية شملت عمليات الهدم مشددة على أنها ستواصل العمل مع المحكمة لفتح تحقيق رسمي حول جريمة الهدم وكل جرائم وانتهاكات الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عنها.

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