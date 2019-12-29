طهران: على الأمريكيين مغادرة المنطقة سريعاً

طهران-سانا

أكد قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الادميرال حسين خانزادي أن على الأمريكيين أن يغادروا المنطقة سريعا لأن الزمن الذي كانوا يصولون فيه هم وأتباعهم في المنطقة قد ولى.

وقال خانزادي إن كلا من إيران وروسيا والصين والتي تعد من القوى البحرية الكبرى تتعرض لتهديدات وتواجه أعداء مشتركين وعلى رأسهم التهديد الأمريكي حيث سيتم انهاء هذه التهديدات في مختلف المناطق البحرية في العالم.

وأشار إلى أن التدريبات البحرية المشتركة الإيرانية الروسية الصينية في شمال المحيط الهندي “حزام الأمن البحري” والتي تشارك فيها أكبر سفينة عسكرية صينية إضافة إلى أحدث السفن الروسية وأكثرها تطورا هدفها التدريب والاستعداد لمواجهة أي نوع من التهديد الذي يعرض السلامة في البحر للخطر.