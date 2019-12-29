السلطات الأسترالية تدعو لإخلاء منطقة بولاية فيكتوريا بسبب الحرائق

ملبورن-سانا

حثت السلطات الأسترالية السكان والسياح في احدى مناطق ولاية فيكتوريا على المغادرة اليوم تحسبا لتفاقم خطر حرائق الغابات فيها.

ونقلت رويترز عن آندرو كريسب مفوض إدارة الطوارئ بالولاية قوله في مؤتمر صحفي إن التوقعات بارتفاع درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية وهبوب رياح قوية وعواصف رعدية وتغير اتجاه الرياح التي تتحرك عبر الولاية يجعل يوم غد من الأخطر بالنسبة لتاريخ الحرائق في الولاية داعيا السكان والسياح في منطقة إيست جيبسلاند الى المغادرة في موعد أقصاه صباح يوم غد.

وتواجه ولاية نيو ساوث ويلز أيضا أحوالا جوية قاسية يتوقع أن تؤدي الى تفاقم الحرائق في الأيام المقبلة إذ قد ترتفع درجات الحرارة إلى ذروتها يوم الثلاثاء القادم.

ودمرت حرائق الغابات مئات المنازل وأكثر من مليون هكتار من الأراضي في خمس ولايات أسترالية منذ أيلول الماضي كما أسفرت عن ثماني حالات وفاة مرتبطة بتلك الحرائق.