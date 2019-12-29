الخارجية الإيرانية تندد بالتدخل الفرنسي بشؤون البلاد الداخلية

طهران-سانا

نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالتدخل الفرنسي بشؤون إيران الداخلية.

وأكد المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي في بيان له اليوم أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بشأن اعتقال مواطنة إيرانية بتهمة التجسس هو تدخل في الشأن الداخلي للبلاد مشيرا إلى أنه لا يوجود أساس قانوني للطلب الفرنسي للإفراج عنها لأن المعتقلة مواطنة إيرانية وتم اعتقالها بتهمة التجسس ويتم التحقيق في قضيتها من قبل القضاء الإيراني.

وبخصوص المواطن الفرنسي الذي اعتقل بتهمة التواطؤ ضد الأمن القومي الإيراني أوضح موسوي أنه تم السماح له بالتواصل مع سفارة بلاده في طهران وإبلاغ محاميه بالتهم الموجهة إليه.