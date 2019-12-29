بانوراما الأحداث السياسية العربية والدولية لعام 2019

دمشق-سانا

شهد العام 2019 العديد من الأحداث المختلفة على الساحتين العربية والدولية بينها عقد جولات عدة من المحادثات بشأن حل الأزمة في سورية في العاصمة الكازاخية نور سلطان وانتخاب رئيسين جديدين لتونس والجزائر واحتجاجات في لبنان للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي إضافة إلى الإعلان عن مقتل أبو بكر البغدادي متزعم تنظيم “داعش” الإرهابي والعثور على جثة مؤسس جماعة “الخوذ البيضاء” الإرهابية واستهداف منشأة أرامكو النفطية التابعة للنظام السعودي.

ومن أبرز الأحداث في هذا العام..

(شهر كانون الثاني)

1- 1 الاتحاد الفيدرالي الامريكي للموظفين يعلن عن مقاضاة ادارة الرئيس

دونالد ترامب على خلفية الإغلاق الحكومي.

4- 1 إضراب عام في لبنان احتجاجا على تردى الأوضاع الاقتصادية.

5- 1 الصحفي الأمريكي وليام ام اركين يستقيل من شبكة “ان بي سي” الإخبارية لدعمها سياسات الإدارة الامريكية المؤججة للحروب.

12- 1 سورية تستعيد عضويتها في الاتحاد الدولي للخطوط الحديدية.

15- 1 مجلس العموم البريطاني يرفض بأغلبية ساحقة اتفاقا أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل للخروج من الاتحاد الأوروبي .

16- 1 ماليزيا ترفض استضافة فعاليات يشارك فيها كيان الاحتلال الإسرائيلي.

19- 1 آلاف الاتراك يتظاهرون في ديار بكر تنديدا بسياسات أردوغان القمعية.

20- 1 الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي يلغون مشاركتهم بمنتدى دافوس في ظل الاضطرابات التي تجتاح بلدانهم.

22- 1 ما يسمى بالتحالف الأمريكي يرتكب مجزرة بحق المدنيين الفارين من إرهاب “داعش “في قرية الباغوز بريف دير الزور .

23- 1 الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

25- 1 مجلس السلم العالمي يدين محاولات التدخل الأمريكية في فنزويلا .

31 – 1 الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية.

(شهر شباط)

2- 2 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الصواريخ ردا على القرار الأمريكي بالانسحاب منها.

13- 2 مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري يجدد دعم سورية الكامل للرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو.

19- 2 وزير الثقافة الكوبي الابيدوا الونسوا يعرب عن دعم بلاده الثابت لسورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها.

28- 2 المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون يؤكد أن حل الأزمة في سورية يبدأ باحترام سيادتها ووحدتها واستقلالها .

(شهر آذار)

1- 3 أبناء الجولان المحتل يرفضون إجراءات الاحتلال باستبدال ملكية أراضيهم ويؤكدون انهم لن يقبلوا إلا بالسجلات العقارية السورية.

3- 3 وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف يدعو النظام التركي إلى تنفيذ التزاماته بموجب اتفاق سوتشي حول إدلب.

4- 3 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصدر مرسوما بتعليق تنفيذ معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

8- 3 جنوب افريقيا تخفض مستوى علاقاتها مع كيان الاحتلال الصهيوني .

11- 3 مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين يؤكد أن تحقيق اللجنة التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول دوما لم يكن شفافا.

23- 3 رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف يوقع قانونا بتغيير اسم العاصمة أستانا إلى نور سلطان .

25- 3 ترامب يوقع إعلانا بشأن اعتبار الجولان السوري المحتل تابعا لكيان الاحتلال الإسرائيلي والخارجية السورية تؤكد أن هذا الإعلان هو اعتداء صارخ على القوانين الدولية وخاصة القرار 497 لعام 1981 الذي يؤكد الوضع القانوني للجولان السوري كأرض محتلة ويرفض قرار الضم لكيان الاحتلال الإسرائيلي ويعتبره باطلاً ولا أثر قانونياً له.

27- 3 رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي توافق على الاستقالة بعد احالة اتفاق بريكست إلى مجلس العموم البريطاني.

31- 3 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعو إلى اعتماد الوسائل السياسية القائمة على مبادئ احترام سيادة الدول لحل الأزمة في سورية.

(شهر نيسان)

2- 4 اعتصام حاشد أمام الاسكوا في بيروت استنكارا لإعلان ترامب بشأن الجولان السوري المحتل.

3- 4 الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يجدد تأكيده أن الجولان أرض سورية محتلة.

8- 4 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد رفض روسيا إعلان الرئيس الأمريكي حول الجولان السوري المحتل.

12-4 إعادة انتخاب كيم جونغ اون رئيسا للجنة شؤون الدولة في كوريا الديمقراطية.

16- 4 الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه إعلان ترامب حول الجولان السوري المحتل.

26- 4 البيان الختامي للجولة الـ 12 من محادثات أستانا حول سورية يؤكد ضرورة تنفيذ اتفاق سوتشي حول إدلب والقضاء على الإرهاب فيها.

(شهر أيار)

1- 5 سورية تجدد تضامنها الكامل مع فنزويلا الصديقة قيادة وحكومة وشعبا في وجه ما تتعرض له من مؤامرات خارجية.

2- 5 رئيس اتحاد نقابات العمال العالمي مايك ماكاوايبا يقول إننا واثقون بقدرة سورية على الانتصار ومواجهة التحديات بصمود شعبها.

10- 5 ترامب يقول إن السعودية دولة غنية جدا ليس لديها شيء سوى المال وأعتقد أن بإمكانهم دفع المال مقابل دفاعنا عنهم.

11- 5 وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز يدعو إلى تعليق مبيعات الأسلحة للنظام السعودي.

13- 5 رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية سيرغى اكسيونوف يؤكد متانة العلاقات بين بلاده وسورية.

14- 5 الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس يصف محاولات النظام التركي التنقيب عن الغاز قبالة شواطئ بلاده بأنها “غزو تركي جديد”.

16- 5 رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسى تؤكد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تملك تفويضا من الكونغرس لشن حرب على إيران.

17- 5 مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا يقول إن التحالف الدولي غير الشرعي قتل آلاف السوريين ودمر مدينة بالكامل.

29- 5 سورية وروسيا تدعوان المجتمع الدولي للضغط على واشنطن لإخراج قواتها المحتلة من سورية في أسرع وقت.

(شهر حزيران)

1- 6 مؤتمر في العاصمة البلغارية بمناسبة يوم القدس العالمي.

4- 6 سورية وروسيا تؤكدان مواصلة التعاون بمختلف المجالات والتصدي للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

5- 6 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني يؤكد أن بلاده والصين تعملان معا لتسوية الأزمة في سورية.

6- 6 السيناتور الأمريكي ريتشارد بلاك يؤكد أن الأزمة في سورية ستنتهي فور انسحاب القوات الأمريكية.

7- 6 رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تعلن رسميا استقالتها من زعامة حزب المحافظين.

14- 6 انطلاق أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون والرئيس بوتين يجدد دعم بلاده لسورية حتى القضاء على الإرهاب نهائيا والرئيس الإيراني حسن روحاني يشدد على أن الولايات المتحدة تهدد الأمن والسلام في العالم.

15- 6 المؤتمر الثلاثون للاتحاد الدولي للصحفيين يتبنى بالإجماع مشروع قرار يطالب برفع العقوبات المفروضة على الإعلام السوري.

16- 6 أبناء الجولان السوري المحتل يعلنون إضرابا عاما ضد مخطط الاحتلال الإسرائيلي تركيب مراوح هوائية على أراضيهم.

17- 6 نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان يؤكد لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم استمرار تقديم بكين الدعم لسورية.

22- 6 رئيس اوسيتيا الجنوبية اناتولى بيبيلوف.. سورية تقف في طليعة جبهة مكافحة الإرهاب في العالم.

26- 6 بمشاركة سورية انطلاق أعمال اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية الاسيوية في مدينة اصفهان الإيرانية.

28- 6 أكاديميون بريطانيون.. تقرير منظمة حظر الاسلحة الكيميائية حول حادثة دوما المزعومة مزور ويتجاهل التقييم الهندسي بشكل متعمد.

(شهر تموز)

4- 7 سلطات جبل طارق تحتجز سفينة “غريس 1” الإيرانية بأوامر من السلطات البريطانية.

5- 7 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجدد التأكيد على ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية.

7- 7 الرئيس العراقي برهم صالح يجدد الدعوة إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية.

12- 7 مجلس النواب الأمريكي يقر تعديلا بمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شن حرب على إيران.

15- 7 الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على النظام التركي لتنقيبه عن النفط قرب سواحل قبرص.

18- 7 مجلس النواب الأمريكي يرفض مبيعات أسلحة للنظام السعودي.

23- 7 وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون يفوز برئاسة حزب المحافظين.

24- 7 كوبا تجدد إدانتها إعلان ترامب حول الجولان السوري المحتل.

25- 7 ترامب يستخدم الـ فيتو ضد قرارات للكونغرس بوقف صفقات بيع أسلحة للنظام السعودي.

31- 7 ولاية كاليفورنيا تصدر قانونا يمنع ترامب من الترشح للانتخابات التمهيدية إذا لم ينشر إقراراته الضريبية.

(شهر آب)

1- 8 جولة جديدة من محادثات أستانا حول تسوية الأزمة في سورية في العاصمة الكازاخستانية.

2- 8 صحيفة الغارديان البريطانية.. السعودية دفعت مئات الملايين من الجنيهات لتلميع صورة ولي عهد نظام بني سعود محمد بن سلمان.

3- 8 أكثر من نصف النواب الديمقراطيين يؤيدون البدء بإجراءات عزل ترامب.

18- 8 نقابات المحامين في تركيا تعلن مقاطعة حفل افتتاح اردوغان العام القضائي في قصره الرئاسي.

21- 8 ترامب يجدد ابتزازه حلفاءه الأوروبيين ويقول سأطلق سراح سجناء “داعش” إذا لم تستردهم بلدانهم.

(شهر أيلول)

1- 9 الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه سياسة الاستيطان الإسرائيلية ويؤكد عدم شرعيتها.

4- 9 رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو.. أردوغان يتحمل مسؤولية ما حل بسورية.

5- 9 صحيفة بلغارية تكشف تشكيل الولايات المتحدة فرقة عمل سرية مهمتها نقل الأسلحة إلى سورية واليمن عبر تركيا وقطر.

9- 9 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يؤكد ضرورة بذل الجهود للقضاء على الإرهاب في سورية وحل الأزمة فيها وفق القرار الأممي 2254.

11- 9 الاتحاد الأوروبي يحذر من إعلان رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية.

13- 9 رئيس الوزراء التركي السابق احمد داود أوغلو يستقيل من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

14- 9 الجيش اليمني يعلن عن عملية نوعية استهدفت منشأة ارامكو النفطية التابعة للنظام السعودي.

19- 9 روسيا والصين تستخدمان الـ فيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى حماية الإرهابيين في إدلب.

21- 9 نائب وزير الخارجية الفنزويلي روبين داريو مولينا يؤكد ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الفنزويلية السورية إلى مستوى العلاقات السياسية.

25- 9 وزير الخارجية الابخازي يعرب عن أمله بافتتاح سفارة بلاده في دمشق مطلع العام القادم.

26- 9 ولي عهد نظام بني سعود محمد بن سلمان يقر بمسؤوليته عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول عام 2018.

27- 9 نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم يفند مزاعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن شن هجوم كيميائي في اللاذقية في أيار الماضي.

28- 9 وزراء خارجية مجموعة دول الـ 77 والصين يؤكدون أن القرارات أحادية الجانب حيال الجولان السوري والأراضي الفلسطينية المحتلة باطلة.

29- 9 نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم في كلمة سورية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يشدد على أنه يتوجب على الدول التي ناصبت العداء لسورية أن تراجع حساباتها وتصحح أخطاءها.

(شهر تشرين الأول)

7- 10 أربعة قتلى وخمسة جرحى بإطلاق نار في مدينة كنساس الأمريكية.

12- 10 المانيا توقف بيع الأسلحة للنظام التركي على خلفية عدوانه على الأراضي السورية.

15- 10 اسبانيا تعلق تصدير الأسلحة للنظام التركي جراء عدوانه على الأراضي السورية.

17- 10 مظاهرات واعتصامات لبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

22- 10 استكمالا لدعمه المستمر للتنظيمات الإرهابية ترامب يوافق على منح ملايين الدولارات لما يسمى “الخوذ البيضاء”.

23- 10 الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية.

27- 10 ترامب يعلن أن قوات بلاده قتلت متزعم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

28- 10 مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون يجدد التأكيد أن الدستور ملك للشعب السوري ودور الأمم المتحدة يقتصر على تيسير عمل لجنة مناقشة الدستور.

29- 10 سعد الحريري يقدم استقالته من الحكومة اللبنانية على خلفية استمرار الاحتجاجات اللبنانية.

30- 10 انعقاد أول جلسة للجنة مناقشة الدستور السوري في جنيف.

(شهر تشرين الثاني)

1- 11 المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تؤكد أن الخوذ البيضاء تنسق مع إرهابيين لتنفيذ استفزازات باستخدام أسلحة كيميائية في سورية.

2- 11 بمشاركة سورية افتتاح المنتدى الدولي ضد الامبريالية من أجل الديمقراطية وضد الليبرالية الجديدة في هافانا .

3- 11 تزايد الرفض الشعبي في واشنطن لسياسات ترامب.

5- 11 افتتاح الدورة السابعة والثلاثين لمعرض هافانا الدولي بمشاركة سورية.

7- 11 سورية وروسيا تدعوان المجتمع الدولي للضغط على واشنطن لإجبارها على إخراج قواتها المحتلة من سورية.

9- 11 الصين تجدد التأكيد على ضرورة حماية واحترام سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها وإيران تجدد دعمها سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها.

11- 11 العثور على مؤسس جماعة الخوذ البيضاء الإرهابية ميتا في اسطنبول.

12- 11 بمشاركة سورية بدء أعمال مؤتمر نيروبي الدولي للسكان والتنمية.

13- 11 الهند تؤكد دعمها الكامل لسورية في حربها على الإرهاب واستعدادها للمساهمة في إعادة إعمارها .

14- 11 قادة مجموعة بريكس يؤكدون التزامهم بسيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها .

20- 11 عدوان إسرائيلي على الأراضي السورية والخارجية الروسية تدين العدوان وتعده عملا يتناقض مع القانون الدولي.

24- 11 صحيفة ديلي ميل البريطانية تكشف أن بريدا الكترونيا مسربا يظهر تلاعبا بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام السلاح الكيميائي المزعوم في دوما.

25- 11 حزب العمال البريطاني يتعهد بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى النظام السعودي وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

30- 11 سورية تشارك باجتماع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط حول مكافحة الإرهاب.

(شهر كانون الأول)

1- 12 مجلس النواب العراقي يوافق على قبول استقالة حكومة عادل عبد المهدي.

2- 12 الصين تفرض عقوبات على منظمات أمريكية على خلفية دعم واشنطن الأنشطة المتطرفة في هونغ كونغ.

3- 12 فرنسا تهدد برد أوروبي قوى في حال فرض رسوم جمركية على منتجات فرنسية أعلن عنها ترامب.

4- 12 العدوان السعودي يواصل احتجاز 13 سفينة تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية للشعب اليمني.

7- 12 اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي تضع الأسس الدستورية لعزل ترامب.

8- 12 مظاهرات في بروكسل ومدريد وباريس احتجاجا على تقاعس حكوماتها في مواجهة تغير المناخ.

9- 12 وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بفلسطين كدولة.

11- 12 ايطاليا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف إزاء انتهاكات النظام التركي شرق المتوسط.

13- 12 الإعلان عن فوز عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية في الجزائر بنسبة 15ر58 بالمئة.

15- 12 قبرص تحتج على نشر النظام التركي طائرات مسيرة في شمال الجزيرة بدعوى البحث عن موارد نفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

20- 12 روسيا والصين تستخدمان حق النقض فيتو ضد مشروع قرار في مجلس

الأمن الدولي حول نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية يستغل الأوضاع الإنسانية فيها.

21- 12 إدانات واسعة للإجراءات الأمريكية الاقتصادية الجديدة التي وقعها ترامب أمس ضد سورية وعدد من دول العالم.

23- 12 نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم يقول خلال زيارته إلى روسيا إن تآمر الولايات المتحدة والنظام التركي والعدو الإسرائيلي وبعض دول المنطقة مستمر على سورية لعرقلة جهودها في مكافحة الإرهاب.

25- 12 انعقاد الاجتماع الثاني عشر للجنة السورية الروسية الدائمة المشتركة في موسكو وتوقيع اتفاقيات مشتركة.

26- 12 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: سنرد على خطوات واشنطن غير الودية حيال موسكو.