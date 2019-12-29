إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة واعتقال 14 في الضفة

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال المتمركزة على أطراف القطاع أطلقت الرصاص الحي باتجاه فلسطيني شرق بيت حانون شمال القطاع ما أدى إلى إصابته بجروح.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 14 فلسطينياً في الضفة الغربية.

وذكرت “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي العيسوية في القدس المحتلة وتقوع في بيت لحم واعتقلت 14 فلسطينياً.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق والاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.