29 كانون الأول 1940- مقتل ما يقارب 3600 بريطاني جراء قصف طائرات ألمانية لندن بالقنابل الحارقة

دمشق-سانا
1778- الجيش البريطاني بقيادة أرشيبالد كامبل يحتل سافانا في جورجيا وذلك خلال حرب الاستقلال الأمريكية.
1786- انعقاد جمعية الأعيان خلال الثورة الفرنسية.
1890- وقوع مذبحة الركبة الجريحة التي قتل فيها ما لا يقل عن 150 من هنود اللاكوتا على يد الجيش الأمريكي.
1940- الطائرات الألمانية تقصف لندن بالقنابل الحارقة ما أدى إلى مقتل ما يقارب 3600 بريطاني وذلك خلال فترة الحرب العالمية الثانية.
1944- صدور أول عدد من جريدة لوموند الفرنسية.
1989- انتخاب فاتسلاف هافيل رئيسا لتشيكوسلوفاكيا.
2001- حريق كبير في الحي التاريخي وسط العاصمة البيروفية ليما يؤدي إلى مصرع 280 شخصاً وإصابة الآلاف.
من مواليد هذا اليوم
1800- تشارلز جوديير عالم كيمياء ومخترع أمريكي.
1808- أندرو جونسون رئيس الولايات المتحدة السابع عشر.
1910- رونالد كوس اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1991.
من وفيات هذا اليوم
1170- القديس توماس بيكيت أسقف كانتربيري.
1924- كارل شبيتلر أديب سويسري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1919.
1986- هارولد ماكميلان رئيس وزراء المملكة المتحدة.
أعياد ومناسبات
يوم القديس توماس بيكيت.