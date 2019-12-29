29 كانون الأول 1940- مقتل ما يقارب 3600 بريطاني جراء قصف طائرات ألمانية لندن بالقنابل الحارقة

دمشق-سانا

1778- الجيش البريطاني بقيادة أرشيبالد كامبل يحتل سافانا في جورجيا وذلك خلال حرب الاستقلال الأمريكية.

1786- انعقاد جمعية الأعيان خلال الثورة الفرنسية.

1890- وقوع مذبحة الركبة الجريحة التي قتل فيها ما لا يقل عن 150 من هنود اللاكوتا على يد الجيش الأمريكي.

1940- الطائرات الألمانية تقصف لندن بالقنابل الحارقة ما أدى إلى مقتل ما يقارب 3600 بريطاني وذلك خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

1944- صدور أول عدد من جريدة لوموند الفرنسية.

1989- انتخاب فاتسلاف هافيل رئيسا لتشيكوسلوفاكيا.

2001- حريق كبير في الحي التاريخي وسط العاصمة البيروفية ليما يؤدي إلى مصرع 280 شخصاً وإصابة الآلاف.

من مواليد هذا اليوم

1800- تشارلز جوديير عالم كيمياء ومخترع أمريكي.

1808- أندرو جونسون رئيس الولايات المتحدة السابع عشر.

1910- رونالد كوس اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1991.

من وفيات هذا اليوم

1170- القديس توماس بيكيت أسقف كانتربيري.

1924- كارل شبيتلر أديب سويسري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1919.

1986- هارولد ماكميلان رئيس وزراء المملكة المتحدة.

أعياد ومناسبات

يوم القديس توماس بيكيت.