“خفايا الميلاد”… حفل ميلادي لفرقة إحساس على مسرح دار الثقافة بحمص

حمص -سانا

قدمت فرقة إحساس للباليه والرقص التعبيري اليوم عرضاً راقصاً بعنوان “خفايا الميلاد” على مسرح دار الثقافة بحمص.

العرض الذي استمر قرابة الساعة ونصف الساعة قدم فيه “مشاركون بين أطفال ويافعين” “اسكتشات مسرحية راقصة تخللتها فقرات للراوي قدمتها الطفلة “سارة الفاحلي”.

وفي تصريح لـ سانا أشارت مديرة فرقة إحساس سوسن الفاحلي إلى أن العرض يحمل في كل لوحة من لوحاته معنى خاصاً ورسالة من “الحب والغزل …الشهادة والألم ..الأمل والقدرة على النهوض وتخطي الصعوبات”.

ويتميز العرض بحسب الفاحلي بأنه يعكس حالة البيت السوري والأشخاص البسطاء الذين فقدوا أحباءهم في الحرب وعاشوا الألم والمعاناة إضافة إلى لوحات الميلاد التي تحكي عن الفرح والعيد وقيامة سورية المنتصرة القوية.

الطفلة لامار الكوسا أشارت إلى مشاركتها بلوحة تحكي عن الأمل بمستقبل أجمل وقدرة الأطفال على صنع الفرح من رحم الألم والمعاناة بالرغم مما مر بالوطن من صعوبات ومآس.

ونوه عدد من الحضور بمواهب الأطفال الذين حلقوا على المسرح وقدموا أجمل ما لديهم ليرسموا الفرح على وجوه الجميع.

يذكر أن فرقة إحساس تأسست عام 2005 بمدينة حمص وشاركت في العديد من الفعاليات الثقافية بحمص وخارجها.

لارا أحمد