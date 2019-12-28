أمسية ميلادية للمغنية الأوبرالية سمية حلاق في حلب

حلب-سانا

احتضنت كنيسة القديسة تيريزيا في حلب أمسية ميلادية أحيتها المغنية الأوبرالية العالمية سمية حلاق تضمنت مجموعة من الأغاني الأوبرالية وتراتيل السلام.

وبين الأب بسام آشجي خوري الكنيسة أن هذه الأمسية من تداعيات عيد الميلاد وتدخل الفرح إلى قلوب الناس لأن أهالي حلب بحاجة للفرح بعد الآلام التي مروا بها جراء الحرب الظالمة على الوطن .

وفي كلمة لها عبرت المغنية الأوبرالية سمية حلاق القادمة من سويسرا عن سعادتها بالمشاركة في هذه الأمسية ووجودها بين أهلها في سورية وفي مدينة حلب تحديدا.

وقالت حلاق:”نحن هنا اليوم لنصلي للسلام حتى تعود سورية كما كانت من قبل ونضيء شمعة الحب”.

وأشارت السوبرانو مايا دباغ المشاركة في الأمسية إلى أن الهدف من هذه الفعالية إعادة ذكريات أيام حلب قبل الحرب ونشر الفرح والمحبة.

فيما أوضحت البيانست ماتيا أزرق أن هذه الأمسية هي رسالة أمل وسلام بنمط غنائي كلاسيكي جديد ضمن أجواء الميلاد.

ومن حضور الأمسية لفت عبد الله حلاق إلى أن مدينة حلب غنية دائماً بمثل هذه الأمسيات وأن أهالي الشهباء يشاركون بشكل مستمر في مثل هذه المناسبات تعبيراً عن الفرح بحلول السلام وهذا ما أكدته فرجين مارديني من أهمية هذه الأمسيات التي اعتاد أهالي حلب على إقامتها بشكل مميز كل عام والتي تأتي اليوم تعبيرا عن تعافي المدينة وعودتها كما كانت سابقا.

زينب شحود