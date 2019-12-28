الوزير غانم يتفقد معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ويزور بئري “شريفة 2″ و”شريفة 104”

حمص- سانا

تفقد المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى بعد إنهاء الإصلاحات بالكامل جراء استهدافه من قبل العصابات الإرهابية منذ نحو أسبوع.

ونوه غانم في تصريح للصحفيين بجهود العمال الذين أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية حيث أنهوا الإصلاحات وعالجوا الأضرار التي أصابت المعمل خلال أقل من ثلاثة أيام وعاد للإنتاج بالتزامن مع إنتهاء الإصلاحات الناتجة عن الإرهاب بمصفاة حمص في وحدة التحسين الخاصة بالبنزين.

كما زار وزير النفط بئري الغاز “شريفة 2″ و”شريفة 104” من حقول “شريفة” شرق حمص واللتين تم ادخالهما في الإنتاج منذ نحو 15 يوماً.

ولفت غانم إلى أنه تم إنجاز الخطوط في زمن قياسي بلغ 15 يوماً وبخبرات وطنية صرفة من خلال تكثيف الورش العاملة بشكل متواصل بالتعاون مع شركة الإنشاءات العسكرية وبطول 16 كم وقطر 8 إنش بعدها جرى كسح الخط ووصله إلى محطة غاز قمقم.

المهندس سلمان غريب مدير حقول المنطقة الوسطى أشار في تصريح لـ سانا إلى أن المنطقة مؤملة غازياً والبئرين اللتين تم وضعهما في الخدمة إنتاجهما تقريباً نحو مليون متر مكعب.

كما زار الوزير موقع الحفر في حقل “شريفة 5” وهو موقع جديد تجاوز الحفر فيه الـ “300” متر وخلال شهرين من الممكن أن يكون في الإنتاج.

وفي نهاية الجولة ترأس وزير النفط اجتماع تتبع خطط التنفيذ ضم معظم مديري المؤسسات والشركات التابعة للوزارة وتم استعراض خططها وما تحقق خلال الفترة الماضية والمشاريع المستقبلية لها.

صبا خيربك