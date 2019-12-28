الجو غداً… غائم ماطر وثلوج في المناطق التي تزيد على 1400 متر

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا مع بقائها أدنى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية ويحذر من تشكل السيول في تلك المناطق ويكون الهطل ثلجيا في المناطق التي تزيد على 1400 متر وخاصة مرتفعات القلمون ويحذر ليلا من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية العالية ومن حدوث الصقيع وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة وجنوبية غربية في بقية المناطق بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة: